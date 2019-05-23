2019-05-23T09:03:33+03:00
Спорт

Сочинский теннисист одержал победу на первенстве России

В турнире участвовали 120 спортсменов в возрасте до 15 лет
Александра ПОДУШКО
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Сочинский теннисист одержал победу на первенстве России по теннисуСочинский теннисист одержал победу на первенстве России по теннисуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Саранске на кортах теннисной школы имени Шамиля Тарпищева завершилось первенство России среди юношей и девушек. Всего в соревнованиях участвовали 120 спортсменов в возрасте до 15 лет.

- Краснодарский край представляли четыре спортсмена. Сочинец Георгий Аракелян выступил наиболее успешно. Он взял «золото» в парном разряде у юношей. В дуэте с москвичом Дмитрием Бессоновым он обыграл столичную пару Максима Жукова и Даниэля Хазиме, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

На третьем месте Михаил Шапрана из Саранска и пензюк Руслан Тюкаев.

Напомним, в Краснодаре выберут самого спортивного пенсионера Кубани. Финал региональной спартакиады пройдет в краевой столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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