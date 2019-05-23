Сочинский теннисист одержал победу на первенстве России
В Саранске на кортах теннисной школы имени Шамиля Тарпищева завершилось первенство России среди юношей и девушек. Всего в соревнованиях участвовали 120 спортсменов в возрасте до 15 лет.
- Краснодарский край представляли четыре спортсмена. Сочинец Георгий Аракелян выступил наиболее успешно. Он взял «золото» в парном разряде у юношей. В дуэте с москвичом Дмитрием Бессоновым он обыграл столичную пару Максима Жукова и Даниэля Хазиме, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.
На третьем месте Михаил Шапрана из Саранска и пензюк Руслан Тюкаев.
Напомним, в Краснодаре выберут самого спортивного пенсионера Кубани. Финал региональной спартакиады пройдет в краевой столице.
ИСТОЧНИК KP.RU