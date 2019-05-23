СЕГОДНЯ 09:13 2019-05-23T09:13:28+03:00

Региональный проект «Сохранение лесов» будет действовать до 2024 года

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В рамках нацпроекта «Экология» с начала года в кубанских лесах высажено 60,5 тысяч деревьев.

- Ход реализации регионального проекта «Сохранение лесов» проверили в Новопокровском лесничестве. Специалисты министерства природных ресурсов края оценили лесной участок площадью 15 гектаров, на котором высажено 60,5 тысяч сеянцев дуба черешчатого, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Участок подготовили, обработали почву перед посадкой. За деревьями будут проводить агротехнические уходы. До конца года такие мероприятия организуют на 461 гектаре земли, восстановят 35 гектаров леса.

– Наша главная цель – сохранить экологический потенциал лесов и повысить их устойчивость. Важно ответственно подойти к выполнению заявленных мероприятий и обеспечить качество запланированных работ, – акцентировал вице-губернатор Сергей Болдин.

Региональный проект «Сохранение лесов» будет действовать до 2024 года. На его реализацию выделено 62,8 миллиона рублей.

Напомним, в Краснодарском крае в 2019 году отремонтируют более 100 школ и детских садов. На обновление образовательных учреждений выделят 500 миллионов рублей. Речь идет о замене кровли, окон, благоустройстве прилегающих территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU