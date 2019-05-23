2019-05-23T09:37:50+03:00
Общество

В Краснодаре появятся еще 4 трехсекционных трамвая

Об этом говорится в материалах сайта госзакупок
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Власти Краснодара заключат муниципальный контракт на поставку новых трехсекционных трамваев с АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод». Он будет поставщиком четырех трехсекционных трамваев для города. Об этом сообщается в материалах сайта госзакупок.

Итоги аукциона подвели 15 мая. Контракт с «Усть-Катавским вагоностроительным заводом» будет заключен как с единственным поставщиком. Стоимость трамваев составит 284 миллиона рублей.

Победитель аукциона поставит четыре трехсекционных трамвая с низким уровнем пола и максимальной вместимостью не менее 255 человек не позднее 11 ноября 2019 года.

Транспорт должен быть рассчитаны на эксплуатацию при температуре воздуха от -40 до +45 градусов. Салоны с кондиционерами. Помимо этого, в вагонах должна быть откидная рампа с ручным приводом для пассажиров в инвалидных колясках. Также необходимы USB-разъемы для зарядки техники и розетки.

Напомним, ранее «КП» - Кубань» писала о том, что муниципальный контракт на поставку в Краснодар 27 новых односекционных трамваев был заключен 26 апреля 2019 года. Их произведут на «Усть-Катавском вагоностроительном заводе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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