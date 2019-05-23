В Новороссийске мужчина пытался убить знакомого

СЕГОДНЯ 10:06 2019-05-23T10:06:42+03:00

Потерпевший попросил его размежевать участок, через который проходила общая дорога

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- В Новороссийске 52-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство 29-летнего знакомого (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Мужчины являются членами одного из садоводческих товариществ поселка Мысхако. Между ними был конфликт из-за того, что 52-летний мужчина не шел на уступки людей, просивших его размежевать свой участок, через который по плану проходила общая дорога.

Утром 16 мая злоумышленник встретил на улице 29-летнего потерпевшего, который не раз подходил к нему с этой просьбой, и выстрелил ему в область шеи из пистолета. После мужчина скрылся с места происшествия, уехал из Новороссийска.

Потерпевшему оказали необходимую помощь. А злоумышленника вскоре нашли и задержали.

Обвиняемый находится под стражей. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU