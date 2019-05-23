В Сочи незаконно выдали разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса

СЕГОДНЯ 10:13 2019-05-23T10:13:25+03:00

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В Сочи прокуратура провела проверку соблюдения градостроительного законодательства. Ведомством было установлено, что администрацией курорта юридическому лицу выдали разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в районе Кудепста, состоящего из 6 и 12- этажных корпусов.

Застройщик предоставил недостоверную проектную документацию, а также поддельные справки о технических условиях на подключение жилого комплекса к сетям электроснабжения. Разрешение было выдано незаконно.

- Прокуратура города предъявила исковое заявление в Центральный районный суд Сочи о признании недействительной вышеуказанной документации. На период рассмотрения были приняты обеспечительные меры, строительные работы не начинались. Заявленные ведомством требования удовлетворены в полном объеме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU