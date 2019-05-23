В Лабинском районе мужчина поджег дом знакомого

СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-23T10:25:34+03:00

Между ними часто возникали ссоры на бытовой почве

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В дежурную часть Лабинского района обратился обратился житель хутора Харьковский. Он сообщил, что его дом сгорел. Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

- По результатам пожарно-технического исследования установлено, что причиной возгорания жилища является поджог. Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Правоохранители установили причастность к преступлению 30-летнего местного жителя и задержали подозреваемого по месту его проживания. Мужчина пояснил, что между ним и потерпевшим случались конфликты на бытовой почве. После очередной ссоры, мужчина дождался пока хозяин уйдет, проник в комнату, поджег мебель и скрылся.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU