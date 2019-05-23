Плати за электроэнергию на сайте «ТНС энерго Кубань» - получай скидку на бытовую технику

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-23T10:33:59+03:00

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея ПАО «ТНС энерго Кубань» дарит своим потребителям скидку 30% на электротехнику Philips! Выгодно приобрести новые бытовые приборы можно просто, оплатив с помощью промокода электронную квитанцию за потребленное электричество.

Пополнять ассортимент бытовых электроприборов и делать это экономно для семейного бюджета ПАО «ТНС энерго Кубань» помогает уже второй год. Успейте принять участие в акции до 31 декабря 2019 года. Алгоритм действий простой:

Оплатить электроэнергию на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань», при этом сумма платежа должна быть не менее 200 рублей. В случае отсутствия текущей задолженности потребители могут оплатить любую сумму в счет будущего периода. Она будет отображаться на лицевом счете как «Переплата» и зачтется при расчете за следующий месяц.

При оплате электроэнергии на завершающем шаге ввода данных банковской карты активировать промокод акции — TNSPHILIPS.

После завершения платежа на указанный потребителем номер телефона придет SMS с уникальным 10-значным кодом, дающим право на получение скидки 30% на технику Philips. Уникальный 10-значный код может быть использован только 1 раз, при этом количество кодов для получения не ограничено.

Чтобы приобрести технику Philips со скидкой 30% необходимо на странице акции выбрать понравившиеся товары, добавить их в корзину и указать 10-значный уникальный код в поле «Коды скидок».

Партнерство с Philips — ведущей технологической компанией, нацеленной на улучшение качества жизни людей и предлагающей высококачественную бытовую электротехнику, является продолжением реализуемой совместно с партнерами Группы компаний «ТНС энерго» стратегии создания удобных и привлекательных онлайн-сервисов для своих потребителей.

Напомним, организатором акции выступает Платежный сервис А3 — стратегический партнер Группы компаний «ТНС энерго», осуществляющий техническую реализацию приема платежей за электроэнергию на официальном сайте ПАО «ТНС энерго Кубань».

ИСТОЧНИК KP.RU