СЕГОДНЯ 10:39 2019-05-23T10:39:07+03:00

В Сочи на железнодорожном вокзале задержали парня с синтетическим наркотиком Фото: Архив "КП"

У него нашли метилэфедрон в значительном размере

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На территории железнодорожного вокзала Сочи сотрудники полиции задержали жителя Астраханской области с признаками наркотического опьянения.

Мужчину доставили в дежурную часть для последующего разбирательства. При личном досмотре в его вещах нашли полимерный пакет с кристаллическим порошкообразным веществом белого цвета. Согласно заключению эксперта, это метилэфедрон в значительном размере.

- В отношении 27-летнего жителя Астраханской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс- службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Напомним, краснодарский полицейский подбрасывал задержанным наркотики. За это он проведет в колонии 13 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU