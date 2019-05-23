2019-05-23T11:00:01+03:00
Общество

В Краснодаре последние звонки прозвучали для 5 тысяч выпускников школ

9 классы оканчивают более 12 тысяч ребят
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Во всех школах краевой столицы 23 мая прошли торжественные линейки. В этом году из учебных заведений выпускаются более 5 тысяч учеников 11 классов, а 9 классы оканчивают более 12 тысяч ребят.

- Сегодня последний звонок прозвучал для всех школьников Краснодара - а это почти 140 тысяч ребят. И, в первую очередь, он прозвучал для вас, выпускники! Я желаю каждому из вас найти свой путь, свое дело жизни. Желаю хорошо сдать экзамены и поступить в те вузы, которые вы для себя выбрали, - сказал Евгений Первышов.

В своем аккаунте в социальных сетях Вениамин Кондратьев пожелал выпускникам успешной сдачи экзаменов.

– Поздравляю всех, для кого сегодня в школе прозвенел последний звонок! И всех ребят, и учителей – с окончанием учебного года. А выпускникам этого года желаю успешно сдать экзамены. Впереди – огромный мир и миллион возможностей. Выбирайте те, которые вам по душе. Не отдавайте свое место никому. Мечтайте, творите и достигайте новых высот! – написал глава региона.

- В течение учебного года более 40 тысяч краснодарских ребят участвовали в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. На краевой этап вышли 346 из них, в финал - 25 учащихся, а 8 стали призерами, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Летом дети смогут проводить свободное время в лагерях дневного пребывания. Они откроются на базе 74-х школ. Во время каникул организуют многодневные туристические походы для подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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