В Анапе осудили жителя Калмыкии, который убил шашлычника

СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-23T11:08:04+03:00

Он проведет в колонии строгого режима 10 лет

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В Анапе городской суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Республики Калмыкия.

- Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), «б,з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением предметов, используемых в качестве оружия), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

30 июля 2018 года ночью, находясь в станице Витязево около гостиницы «Эллада», турист поссорился с 43-летним местным жителем, который жарил шашлык для продажи.

- В ходе словесной перепалки злоумышленник схватил кухонный нож, после чего ударил им в грудную клетку и брюшную полость потерпевшего. Мужчина скончался в тот же день в больнице. Также обвиняемый ударил шампуром в шею 17-летнему молодому человеку, который хотел помешать конфликту. В результате гражданину причинен вред здоровью средней тяжести, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Присяжные признали мужчину виновным в совершенных преступлениях. По совокупности преступлений злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU