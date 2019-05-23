2019-05-23T11:23:21+03:00
Спорт

В Сочи пройдет второй по значимости легкоатлетический турнир страны

Соревнования состоятся на базе стадиона имени Славы Метревели, а также спорткомплекса «Юность»
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
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- 28 мая в Сочи и Адлере стартует Кубок России по легкой атлетике. Соревнования будут проходить на базе стадиона имени Славы Метревели, а также спорткомплекса «Юность», - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали в пресс-службе минспорта Кубани.

Более 300 ведущих легкоатлетов страны будут соревноваться в беге на различные дистанции, метаниях, а также прыжках в высоту, длину и с шестом.

Сборную Краснодарского края представят 35 легкоатлетов. Завершатся соревнования 29 мая.

Напомним, в Саранске на кортах теннисной школы имени Шамиля Тарпищева завершилось первенство России среди юношей и девушек. Всего в соревнованиях участвовали 120 спортсменов в возрасте до 15 лет.

Краснодарский край представляли четыре спортсмена. Сочинец Георгий Аракелян выступил наиболее успешно. Он взял «золото» в парном разряде у юношей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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