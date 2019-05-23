Депутат ЗСК от ЛДПР Мурат Напсо досрочно сложил свои полномочия
22 мая председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко досрочно прекратил полномочия депутата Мурата Напсо. Это постановление опубликовали на сайте ЗСК.
- Мурат Напсо родился в 1987 году в селе Цыпка Туапсинского района Краснодарского края. В 2010 году он окончил Северо-Западную академию госслужбы, - опубликовано на сайте ЗСК.
Он занимает пост заместителя гендиректора по безопасности ООО «Национальная топливная компания».
Напсо состоит в парти «ЛДПР», руководит ее сочинским отделением. Депутатом ЗСК шестого созыва его избрали в сентябре 2017 года по Курортному одномандатному избирательному округу № 35, сложить свои полномочия он должен был лишь в сентябре 2022 года.
ИСТОЧНИК KP.RU