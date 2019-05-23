Депутат ЗСК от ЛДПР Мурат Напсо досрочно сложил свои полномочия

СЕГОДНЯ 11:37 2019-05-23T12:27:05+03:00

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22 мая председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко досрочно прекратил полномочия депутата Мурата Напсо. Это постановление опубликовали на сайте ЗСК.

- Мурат Напсо родился в 1987 году в селе Цыпка Туапсинского района Краснодарского края. В 2010 году он окончил Северо-Западную академию госслужбы, - опубликовано на сайте ЗСК.

Он занимает пост заместителя гендиректора по безопасности ООО «Национальная топливная компания».

Напсо состоит в парти «ЛДПР», руководит ее сочинским отделением. Депутатом ЗСК шестого созыва его избрали в сентябре 2017 года по Курортному одномандатному избирательному округу № 35, сложить свои полномочия он должен был лишь в сентябре 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU