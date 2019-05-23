Приставы закрыли два популярных сочинских ресторана
В Адлерском районе Сочи по решению суда приостановлена деятельность двух популярных ресторанов.
- Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в кафе. Рассмотрев составленный протокол, суд вынес постановление об административном приостановлении деятельности обоих заведений сроком на 60 суток, - сообщили в пресс-службе УФССП по краю.
Выявленные нарушения касались обработки продуктов питания, что в условиях жаркой погоды приобретает особую актуальность.
Судебные приставы опечатали двери двух заведений. У владельцев кафе есть 60 дней, чтобы устранить выявленные недостатков. Но если это произойдет раньше, они могут обратиться в суд с ходатайством о возобновлении деятельности заведения.
ИСТОЧНИК KP.RU