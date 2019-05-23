2019-05-23T12:00:08+03:00
Общество

Приставы закрыли два популярных сочинских ресторана

Нарушения касались обработки продуктов питания
Александра ПОДУШКО
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Приставы закрыли два популярных сочинских ресторанаПриставы закрыли два популярных сочинских ресторанаФото: Александр ГЛУЗ
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В Адлерском районе Сочи по решению суда приостановлена деятельность двух популярных ресторанов.

- Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в кафе. Рассмотрев составленный протокол, суд вынес постановление об административном приостановлении деятельности обоих заведений сроком на 60 суток, - сообщили в пресс-службе УФССП по краю.

Выявленные нарушения касались обработки продуктов питания, что в условиях жаркой погоды приобретает особую актуальность.

Судебные приставы опечатали двери двух заведений. У владельцев кафе есть 60 дней, чтобы устранить выявленные недостатков. Но если это произойдет раньше, они могут обратиться в суд с ходатайством о возобновлении деятельности заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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