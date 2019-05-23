2019-05-23T12:12:34+03:00
Происшествия

В Новороссийске 23-летний парень упал с мотоцикла

Ему назначено амбулаторное лечение
Александра ПОДУШКО
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Место происшествия. Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюМесто происшествия. Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю
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В Новороссийске 22 мая около 06:00 на проспекте Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 23-летний молодой человек ехал на мотоцикле без прав. Он превысил скорость движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии водитель мотто был травмирован, ему назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края 22 мая 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 16 ДТП, в которых 21 человек получили ранения различной степени тяжести. На Кубани произошел один наезд на пешехода, в нем один человек был травмирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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