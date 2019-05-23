2019-05-23T12:34:48+03:00
Общество

В Новороссийске замглавы заработал в два раза больше мэра

Чиновники отчитались о своих доходах за 2018 год
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Игорь Дяченко. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского краяИгорь Дяченко. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края
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Чиновники в Новороссийске, вслед за своими коллегами из Краснодара и Сочи, отчитались о доходах. Документ появился на сайте мэрии.

За 2018 год сам глава города-героя Игорь Дяченко заработал 1 486 578 рублей. Стоит сказать, что в 2017-м его доход был точно таким же. В собственности у градоначальника два земельных участка площадью 622 и 308 квадратных метров, квартира на 77 квадратов, а также два жилых дома площадью 270 и 56,3 квадратных метра. Личного автомобиля в собственности у мэра нет, зато есть гараж.

К слову, в документе в этот раз не опубликованы доходы супруги Игоря Дяченко. Но, напомним, в 2017-м она заработала 11 964 141 рубль. У нее во владении было несколько объектов недвижимости и четыре машины.

На фоне заместителей доходы Игоря Дяченко выглядят скромно. Например, Виктор Цыбань, курирующий в городе вопросы правового управления, сельского хозяйства, торговли, бизнеса, курортно-туристического кластера заработал 1 670 966 рублей. А доход его жены - 1 444 671 рубль. В собственности помощника главы две квартиры и мотоцикл GX-R.

Обошел по доходам мэра и замглавы по вопроса ЖКХ, благоустройства, контроля городского хозяйства и жилищного учета Александр Служалый. За 2018 год он заработал в два раза больше, чем Дяченко, - 2 641 486,48. Правда, свой доход он объясняет продажей недвижимости, которая была у него в собственности.

Самым богатым госслужащим в мэрии Новороссийска стал глава Приморского района города Дмитрий Алферов. В 2018 году он тоже продал свою недвижимость и заработал 3 631 807 рублей. Теперь в собственности у чиновника только квартира площадью 117 квадратов. А вот машину Дмитрий Алферов покупать не спешит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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