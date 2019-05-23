ВТБ в Краснодарском крае увеличил выдачи ипотеки на 36%

СЕГОДНЯ 12:28 2019-05-23T12:28:45+03:00

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Ипотечный портфель с начала года вырос на 4%, до 34,2 млрд рублей. По оценкам банка, доля ВТБ в этом сегменте на региональном рынке составила 19%.

На готовое и строящееся жилье пришлось практически равное соотношение выдач. По сравнению с первым кварталом 2018 г. средняя сумма кредита увеличилась до 1,9 млн руб. Средний срок займа остался без изменений – 15 лет. При этом большинство заемщиков стараются погасить ипотеку быстрее – за 7-8 лет.

Повышенный спрос наблюдался на программу «Больше метров – ниже ставка», распространяющуюся на объекты недвижимости от 65 кв. м и выше. Всего по ней жители края оформили займов на сумму около 450 млн рублей (+35% к 1 кварталу 2018 года).

- На данный момент у нас одни из самых лучших предложений на рынке жилищного кредитования, - прокомментировал Виктор Тусиков, управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае. - В этом году мы уже снизили ставки на ряд наших продуктов и намерены дальше следовать этой тенденции. Уже сегодня семьям с двумя и более детьми в ВТБ доступна ипотека с господдержкой под 5%, а клиентам без подтверждения дохода – от 9,95% годовых. На мой взгляд, правильно выбранный курс по расширению кредитных возможностей для заемщиков и упрощение процедуры оформления положительно сказывается на результатах банка. Во втором квартале ВТБ планирует увеличить объемы ипотечных продаж на 72%.

В настоящее время жилищный кредит в ВТБ можно оформить по ставке от 9,7%, а рефинансировать действующий займ сторонних банков – от 10,1%. Помимо этого, у клиентов есть возможность взять кредит по двум документам без подтверждения дохода, воспользовавшись программой «Победа над формальностями». У клиентов, которые являются пользователями дебетовых или кредитных карт ВТБ «Мультикарта» и «Мультикарта-Привилегия», подключенных к опции «Заёмщик», есть возможность снизить ставку по ипотечному кредиту в размере до 0,6 п.п.

ИСТОЧНИК KP.RU