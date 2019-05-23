2019-05-23T12:40:56+03:00
Общество

В Краснодаре уберут троллейбусы с улицы Красной

Заменят их на электробусы
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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Гордума крайцентра выделила 123 млн рублей на закупку 12 электробусов. Их пустят по троллейбусным маршрутам улицы Красной. Новый транспорт экологичный, более маневренный, дешевле и удобнее. Ведь чтобы продлить маршрут, не нужно строить троллейбусную линию. Пока новая техника еще не в работе, по Красной временно будут ездить низкополые автобусы с кондиционерами.

- Замена троллейбусов на электробусы — это реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, которую разработала и подготовила для Краснодара Высшая школа экономики, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. - Закупаем 10-12 электробусов, чтобы полноценно посмотреть их в работе, сформируем из них два городских маршрута. В техусловиях будет требование об оборудовании электробусов кондиционерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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