На Кубани стартует регата «Золотое кольцо Боспорского царства»

СЕГОДНЯ 12:41 2019-05-23T12:41:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае стартует регата «Золотое кольцо Боспорского царства». Официальное открытие соревнований крейсерских яхт состоится 25 мая в Геленджике.

- Регата пройдет по маршруту Геленджик - Севастополь, с заходами и стоянками в городах, где существовали полисы античного государства. В каждом городе для спортсменов подготовили представления, экскурсии и развлекательные программы. В соревнованиях свои умения покажут около 15 команд, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как уточнили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края, первая гонка стартует 26 мая. Команды прибудут на финиш 27 мая. После направятся в Керчь, пройдут за время гонки под Крымским мостом. Финал состоится 1 июня в Ялте, а в 18:00 в Севастополе пройдет торжественная церемония закрытия регаты и награждение победителей.

Напомним, в Сочи пройдет второй по значимости легкоатлетический турнир страны. Соревнования состоятся на базе стадиона имени Славы Метревели, а также спорткомплекса «Юность».

ИСТОЧНИК KP.RU