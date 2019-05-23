2019-05-23T13:09:37+03:00
Происшествия

В Туапсе за кражу ювелирных изделий задержали местного жителя

Сумма общего ущерба составила 300 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Туапсе за кражу ювелирных изделий задержали местного жителяВ Туапсе за кражу ювелирных изделий задержали местного жителяФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Туапсинского района обратился местный житель. Заявитель пояснил, что из его квартиры украли ювелирные изделия и деньги. Сумма общего ущерба составила 300 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и установили, что в злоумышленник проник в дом через открытое окно второго этажа многоэтажки. С места происшествия изъяли следы обуви и «пальчики», предположительно оставленные злоумышленником. Опросив свидетелей, правоохранители составили ориентировку на розыск подозреваемого, которую передали всем дежурным нарядам полиции.

- Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления ранее судимого 30-летнего местного жителя. Его задержали по месту его проживания и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ювелирные изделия злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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