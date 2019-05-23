2019-05-23T13:21:01+03:00
Общество

В Краснодаре откроется выставка «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны картин»

Экспозиция продлится до 4 августа
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба выставочного залаФото: пресс-служба выставочного зала
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В Краснодаре в краевом выставочном зале изобразительных искусств пройдет выставка репродукций картин художников Северного Возрождения «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны картин». Она продлится с 4 июня по 4 августа.

Как сообщили в пресс-службе выставочного зала, Иероним Босх и Питер Брейгель (Старший) два человека, творчество которых олицетворяет собой искусство эпохи Северного Возрождения. Картины этих художников наполнены скрытыми смыслами, загадками и тайнами.

Шедевры художников разбросаны по самым известным музеям мира. В России работы великих мастеров не представлены вовсе. Формат выставки репродукций позволит собрать в одном месте воссозданные на холсте работы художников, многие их которых выполнены в натуральную величину.

Техника «жикле», в которой представлена экспозиция, позволяет полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести все нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка. Сохраняется даже печать времени в виде кракелюр.

Взрослый билет стоит 250 рублей, для студентов-очников – 200 рублей, а для школьников и пенсионеров – 150 рублей.

Посмотреть на работы художников можно по адресу: улица Рашпилевская, 32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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