В Краснодаре погасили большую часть долгов КТТУ

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-23T13:49:36+03:00

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В октябре 2018-го долги Трамвайно-троллейбусного управления сократились в два раза до 242 миллионов рублей. Это удалось благодаря повышению стоимости проезда до 26 рублей, оптимизация маршрутов и сокращение неэффективных расходов. А теперь стало известно, что от долга практически удалось избавиться.

- Большая часть кредиторской задолженности КТТУ погашена. Нет просрочек штрафов и пени. Поэтому 2 электробуса (которые потом пустят по Красной) планируем закупить за средства КТТУ. Остальные машины купят за счет бюджета, - сказал директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.

ИСТОЧНИК KP.RU