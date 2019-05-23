«Росгосстрах» открыл агентский центр нового формата в Краснодаре

СЕГОДНЯ 15:03 2019-05-23T15:29:38+03:00

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23 мая, в центре Краснодара, на улице Дзержинского, 14, компания «Росгосстрах» открыла современный центр нового формата для страховых агентов. Масштабная модернизация офисов компании проходит по всей стране, однако Краснодар стал одним из первых городов-миллионников, где был открыт подобный центр. Для его торжественного открытия прибыли с рабочим визитом Михаил Иванов, управляющий директор департамента продаж региональной сети, и Алексей Филипков, директор по работе с регионами компании «Росгосстрах», которая входит в группу «Открытие». Новый агентский центр «Росгосстраха» оформлен с использованием единых корпоративных стандартов дизайна и предоставляет агентам компании современное комфортное рабочее пространство. Здесь смогут обучаться, работать и проводить встречи с клиентами агенты компании.

- Мы решительно настроены стать компанией первого выбора для лучших страховых агентов города и края, - подчеркнул директор Краснодарского филиала компании «Росгосстрах» Александр Казаков. - Мы готовы предложить агентам условия взаимовыгодного бизнес - партнерства — обучение новым страховым продуктам, понятный карьерный путь в компании, специально созданную службу заботы об агентах и участие в распределении прибыли от страхового портфеля. А жители города смогут получить принципиально новый уровень сервиса от агентов.

ИСТОЧНИК KP.RU