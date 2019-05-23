В Краснодаре пройдет прогулка по Екатерининскому скверу и Городскому парку

СЕГОДНЯ 15:11 2019-05-23T15:11:58+03:00

На ней расскажут об истории этих мест

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24 мая в 17.30 в Краснодаре проведут экскурсию по Екатерининскому скверу и Городскому саду!

- Прогулка приурочена к Европейскому Дню парков. Праздник был основан с целью подчеркнуть необходимость садов, рощ с аллеями, цветников и других озелененных территорий. Ведь они приносят людям радость и служат местом для отдыха от современного ритма жизни, - говорят в Краснодарского художественном музее им. Ф.А.Коваленко.

Сама экскурсия рассчитана на полтора часа За это время расскажут о зеленых зонах центра города, которые являются центром Краснодара.

- А еще сквер и парк отличаются красотой и уютом и идеально подходят для неспешных прогулок, - добавляют в музее. – В этих зеленых уголках находятся архитектурные памятники, имеющие отношение к истории города. О том, как они появились и расскажем нашим посетителям.

Цена экскурсии - 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU