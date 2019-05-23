На Кубани выросло промышленное производство на 5 %
Об этом сообщает Краснодарстат
ФОТО: Архив "КП"
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С января по апрель полезных ископаемых добыли на 8,2 % больше, чем за первые 4 месяца прошлого года. Обрабатывающая промышленность выросла на 5,2%, а вот пищевых продуктов стали производить меньше на 10,3%.
- В пищевой промышленности увеличилось производство колбасных изделий на 2,2%, сыров на 5,1%, масла сливочного на 7,1%, мороженого — на 36,8%, а также некоторых других видов пищевой продукции, - сообщили в Краснодарстате.
ИСТОЧНИК KP.RU