На Кубани выросло промышленное производство на 5 %

СЕГОДНЯ 15:22 2019-05-23T15:22:31+03:00

Изменить размер текста: A A

С января по апрель полезных ископаемых добыли на 8,2 % больше, чем за первые 4 месяца прошлого года. Обрабатывающая промышленность выросла на 5,2%, а вот пищевых продуктов стали производить меньше на 10,3%.

- В пищевой промышленности увеличилось производство колбасных изделий на 2,2%, сыров на 5,1%, масла сливочного на 7,1%, мороженого — на 36,8%, а также некоторых других видов пищевой продукции, - сообщили в Краснодарстате.

ИСТОЧНИК KP.RU