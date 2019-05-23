На Кубани ищут беглого экс-полицейского

СЕГОДНЯ 16:05 2019-05-23T16:05:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Армавирский следственный отдел СКР по Краснодарскому краю объявил в розыск бывшего сотрудника группы по охране объектов органов внутренних дел отдела МВД России по городу Армавиру Дмитрия Андрусенко. Его подозревают в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью.

- Как установило следствие, 3 марта 2019 года Андрусенко находился на суточном дежурстве вместе с 21-летним младшим инспектором отдельного батальона ППС. Около 8 утра один из административно задержанных потребовал, чтобы с него сняли наручники и вывели в туалет. Полицейские вошли в камеру, где 21-летний сотрудник удерживал 48-летнего мужчину, а 41-летний полицейский нанес потерпевшему несколько ударов ногами в живот, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Из-за полученных травм потерпевшего пришлось госпитализировать. В ходе осмотра у него диагностировали разрыв мочевого пузыря, что приравнивается к нанесению тяжкого вреда здоровью.

Сейчас бывший инспектор ППС задержан.

Вместе с тем, 41-летний Дмитрий Андрусенко от следствия скрылся. Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону 8 (861) 373-05-57.

ИСТОЧНИК KP.RU