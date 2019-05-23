В Краснодаре голого мужчину сняли со стрелы башенного крана

СЕГОДНЯ 16:25 2019-05-23T16:25:02+03:00

Как он там оказался, выясняют полицейские

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Сегодня утром на пульт дежурного оперативных служб Краснодара поступил звонок. Очевидцы сообщили об обнаженном мужчине, который залез на стрелу башенного крана. Инцидент произошел на территории замороженного ЖК на улице генерала Пешкова.

- Сотрудники экстренных служб и полиции прибыли на место ЧП. Они установили, что 40-летний рабочий-штукатур залез на стрелу башенного крана на строительной площадке ЖК «Лиговский», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД РФ по г. Краснодару.

В результате, после переговоров, мужчина позволил спасателям спустить себя на землю. Там его передали прибывшим врачам, которые доставили его в больницу. По предварительным данным, он мог находиться под воздействием алкоголя или наркотических веществ. По данному факту проводится проверка.

Стоит отметить, что на стройплощадке, где произошло ЧП, работы не ведутся. Территория не охраняется.

Добавим, это не первый случай появления обнаженных мужчин в Краснодаре за последние дни. Накануне голый гражданин вылез из окна и повис на сплит-системе одного из домов на улице Тургенева.

ИСТОЧНИК KP.RU