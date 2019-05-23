В Новороссийске пройдет первенство России по самбо

СЕГОДНЯ 16:33 2019-05-23T16:33:57+03:00

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В Новороссийске пройдет Чемпионат России по самбо среди юношей и девушек. Оно стартует 28 мая в спорткомплексе «Патриот» (ул. Дзержинского, 245).

- Ожидается, что участие в турнире примут порядка 500 спортсменов со всей страны. В команду Краснодарского края вошли 28 спортсменов. Награды разыграют в десяти весовых категориях у юношей и девушек, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Торжественное открытие турнира пройдет 28 мая в 18:00. Финальные поединки первенства состоятся 31 мая.

Напомним, в Краснодаре 25 мая 2019 года состоится финал краевой Спартакиады пенсионеров. На первом этапе состязания проходили на муниципальном уровне. Теперь команды из 44-х территорий региона борются за медали соревнований. Пожилые атлеты выявляют лучших в таких дисциплинах, как лёгкая атлетика, настольный теннис, шахматы и плавание.

ИСТОЧНИК KP.RU