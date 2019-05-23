Школьники-регбисты съедутся в Краснодар

СЕГОДНЯ 16:46 2019-05-23T18:07:22+03:00

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Краснодар примет финал Школьной Регбийной лиги. Более 200 юных спортсменов будут бороться в составе своих команд за право обладания кубком. Игры пройдут на стадионе «Труд». Турнир начался с муниципальных этапов по тэг-регби. В итоге в финал вышла 21 команда.

- Большинство ребят впервые участвую в соревнованиях такого уровня. Школьники проявляют огромную заинтересованность в данном виде спорта. Первые секции начали работать в школах только в 2018 году, а сейчас многие образовательные учреждения с готовностью перенимают их опыт, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Торжественное открытие финала Школьной регбийной лиги начнется 25 мая в 9:30 на стадионе «Труд» (ул. Береговая, 9). Основные игры пройдут с 10:00 до 15:00.

Добавим , тэг-регби (регби с поясами) – бесконтактный вид спорта. Игроки экипируются специальными поясами с «липучками» и цветными тэгами по бокам, срывание которых является единственным способом остановить продвижение соперника с мячом.

ИСТОЧНИК KP.RU