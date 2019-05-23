В Краснодаре проведут экскурсию по театральным местам города

СЕГОДНЯ 16:51 2019-05-23T16:51:36+03:00

Расскажут на экскурсии и о том, как появился Музыкальный театр в Краснодаре Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

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В Краснодаре 24 мая проведут пешеходную экскурсию по Екатерининскому скверу и парку Городской сад, а 26 мая и 2 июня представят еще одну. На ней расскажут о театрах. И сама экскурсия рассчитана на два часа.

- Экскурсия «Театральный город» начнется с нашей постоянной экспозиции, где зрители увидят несколько фондовых образцов театрально-декорационного искусства, а также узнают о сотрудничестве музея с театрами Краснодара, - рассказывают в музее Коваленко. - Далее экскурсанты услышат о том, как складывалась и развивалась театральная жизнь Екатеринодара - Краснодара, каким был репертуар на наших помостах, кто из меценатов, деятелей культуры содействовал становлению и процветанию сценического искусства в нашем городе.

Сам же маршрут прогулки начнется с музея, далее экскурсанты проследуют на площадь Пушкина, потом на улицу Комсомольскую, свернут на Мира, побывают на Орджоникидзе, а также на улицах Ленина, Красноармейской, заглянут в галерею «Сантал», а оттуда проследуют по Красной до улице Гоголя.

Эта пешеходная экскурсия запланирована на 26 мая, в 11: 00 и 2 июня, 11:00. Стоимость – 300 рублей. Записаться можно по номеру 8-918-392-04-68.

ИСТОЧНИК KP.RU