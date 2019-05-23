2019-05-23T17:12:54+03:00
Экономика

Кубанское вино отправилось в Германию

Регион начал экспорт напитка в европейскую страну
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Кубань начала экспорт своих вин в Германию. С момента презентации напитков в Берлине и подписания договора о поставках в Европу прошло около года.

- Несмотря на то, что экспорт вина процесс очень непростой, так как требуется пройти обязательную сертификацию и исследования, которые не проводятся по российскому ГОСТу, первые 10 тысяч бутылок уже отправились к германскому потребителю, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Несмотря на то, что на сегодняшний день регион ежегодно экспортирует порядка 300 тысяч декалитров вина, у отраслевых предприятий Кубани еще есть потенциал для увеличения данного показателя. Согласно нацпроекту, экспорт продукции АПК Краснодарского края к 2024 году должен составить 3,8 млрд долларов.

Напомним, на Кубани производится почти 45% валового сбора российского винограда, 42% вина и 27% российского от всего, разливаемого в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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