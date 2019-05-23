В станице Нижнебаканской спасатели поймали змею в детском саду

СЕГОДНЯ 17:34 2019-05-23T17:34:58+03:00

Воспитатели не смогли справиться с рептилией и вызвали подмогу

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В 14:00 спасателям поступил вызов из детсада Нижнебаканской. К моменту приезда желтобрюх заполз на елку. Специалисты сняли змею шанцевым инстурментом.

- На вызов поехал крымский отряд, - сообщает пресс-служба "Кубань-СПАС". - Специалисты шанцевым инструментом сняли рептилию с дерева и поместили в мешок. Затем вывезли змею в лес. Желтобрюх относится к семейству ужей, поэтому не является ядовитым и не опасен для человека.

ИСТОЧНИК KP.RU