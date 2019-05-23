В Краснодаре назначен новый начальник управления торговли и бытового обслуживания населения

СЕГОДНЯ 17:40 2019-05-23T18:06:28+03:00

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Депутатам городской Думы Краснодара сегодня, 23 мая 2019 года, представили на согласование кандидатуру Сергея Тебенькова на должность начальника управления торговли и бытового обслуживания населения. Прежний руководитель Ирина Косинкова назначена советником главы города.

- Сергей Тебеньков давно работает в администрации столицы Кубани. Сейчас он возглавил управление, главной целью которого является борьба с незаконными торговыми объектами, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Добавим, Сергей Тебеньков родился в 1964 году. Он окончил Ростовский юридический институт МВД России. 28 лет находился на службе в органах внутренних дел. В 2017 году он занял кресло заместителя начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU