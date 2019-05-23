В Краснодаре 13 новых улиц получили имена

СЕГОДНЯ 17:50 2019-05-23T18:07:02+03:00

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Улицы нового жилого массива, который возведут в Прикубанском округе Краснодара будут носить имена жителей краевой столицы - Героев Советского Союза, кавалеров званий и орденов, Почетных граждан города. Данное решение приняли депутаты городской Думы на очередном заседании, которое прошло 23 мая 2019 года.

- Так как рядом находится жилой массив, улицы которого носят имена знаменитых российских мореплавателей и адмиралов, то данную тематику решили продолжить, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Добавим, в новом жилом массиве, который возведут севернее поселка Краснодарского, 13 улицам присвоили имена Героев Советского Союза и участников Великой Отечественной войны. Две из них назвали в честь Почетных граждан Краснодара — Александра Назаренко и Николая Жугана.

ИСТОЧНИК KP.RU