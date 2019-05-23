2019-05-23T18:30:19+03:00
Общество

Краснодарские школьники и студенты получат льготы в общественном транспорте

Продажа документов на проезд начнется 1 июня 2019 года.
Максим ОСОКИН
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Фото: posobie.wikiФото: posobie.wiki
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С 1 июня 2019 года учащиеся Краснодарских школ, а также ВУЗов и ССУЗов очной формы обучения смогут приобрести льготные проездные билеты. Они будут действительны в трамваях, троллейбусах и автобусах МУП «КТТУ». Такое решение приняли на 74 заседании городской Думы.

- Ранее проездной документ действовал только в городском электротранспорте. Это было не всегда удобно для учащихся. Поэтому список доступного транспорта решили расширить, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоимость льготного проездного на 50 поездок составит 800 рублей, таким образом, каждая обойдется в 16 рублей. Чтобы сэкономить еще больше, можно приобрести билет на 75 поездок. В таком случае за одну поездку придется отдать лишь 14 рублей. Стоимость такого документа составит 1050 руб.

Если льготные поездки не использованы в текущем месяце, они переходят на следующие периоды без пополнения карты. Льгота будет предоставляться в течение года, за исключением июля и августа - времени каникул студентов и школьников

ИСТОЧНИК KP.RU

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