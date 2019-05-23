2019-05-23T18:47:04+03:00
Происшествия

«Били и смеялись»: в Анапе ищут парней, жестоко избивших девушек

Словестная перепалка переросла в рукоприкладство [Видео]
Максим ОСОКИН
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Предположительно, один из нападавших. Фото: телефон потерпевшейПредположительно, один из нападавших. Фото: телефон потерпевшей
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В Анапе толпа парней напала на двух девушек. Инцидент произошел в 2:30 ночи 22 мая и попал в объектив камер наблюдения. Потерпевшие направлялись в сторону городской администрации, когда к ним обратились несколько парней.

По словам одной из девушек, они не стали вступать в диалог, а стали вызывать такси. Мужчины продолжили настаивать на общении, когда одна из потерпевших отказала ему в резкой форме. В ответ парень ударил ее по лицу.

- Он ударил ее несколько раз, отобрал телефон, затем второй парень ударил ее тоже и она упала, ударилась головой о бордюр, - рассказала потерпевшая.

Когда девушка попыталась встать, то получила удар ногой в лицо, от чего лишилась сознания. Пытаясь сфотографировать нападавших, потерпевшие лишились своих мобильных телефонов – злоумышленники просто разбили их. В итоге, чтобы избавиться от преследователей, девушки сели в такси и уехали.

По словам одной из потерпевших, у нее сотрясение мозга, у подруги — сломана челюсть и ушибы.

В данный момент видео нападения широко растиражировано в социальных сетях. Горожане призывают самим найти и разобраться с мужчинами. В полиции заявили, что проводят проверку

Избили двух девушек в Анапе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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