«Били и смеялись»: в Анапе ищут парней, жестоко избивших девушек

СЕГОДНЯ 18:44 2019-05-23T18:47:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Анапе толпа парней напала на двух девушек. Инцидент произошел в 2:30 ночи 22 мая и попал в объектив камер наблюдения. Потерпевшие направлялись в сторону городской администрации, когда к ним обратились несколько парней.

По словам одной из девушек, они не стали вступать в диалог, а стали вызывать такси. Мужчины продолжили настаивать на общении, когда одна из потерпевших отказала ему в резкой форме. В ответ парень ударил ее по лицу.

- Он ударил ее несколько раз, отобрал телефон, затем второй парень ударил ее тоже и она упала, ударилась головой о бордюр, - рассказала потерпевшая.

Когда девушка попыталась встать, то получила удар ногой в лицо, от чего лишилась сознания. Пытаясь сфотографировать нападавших, потерпевшие лишились своих мобильных телефонов – злоумышленники просто разбили их. В итоге, чтобы избавиться от преследователей, девушки сели в такси и уехали.

По словам одной из потерпевших, у нее сотрясение мозга, у подруги — сломана челюсть и ушибы.

В данный момент видео нападения широко растиражировано в социальных сетях. Горожане призывают самим найти и разобраться с мужчинами. В полиции заявили, что проводят проверку

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/710665" frameborder="0"></iframe> Избили двух девушек в Анапе.

ИСТОЧНИК KP.RU