«Били и смеялись»: в Анапе ищут парней, жестоко избивших девушек
В Анапе толпа парней напала на двух девушек. Инцидент произошел в 2:30 ночи 22 мая и попал в объектив камер наблюдения. Потерпевшие направлялись в сторону городской администрации, когда к ним обратились несколько парней.
По словам одной из девушек, они не стали вступать в диалог, а стали вызывать такси. Мужчины продолжили настаивать на общении, когда одна из потерпевших отказала ему в резкой форме. В ответ парень ударил ее по лицу.
- Он ударил ее несколько раз, отобрал телефон, затем второй парень ударил ее тоже и она упала, ударилась головой о бордюр, - рассказала потерпевшая.
Когда девушка попыталась встать, то получила удар ногой в лицо, от чего лишилась сознания. Пытаясь сфотографировать нападавших, потерпевшие лишились своих мобильных телефонов – злоумышленники просто разбили их. В итоге, чтобы избавиться от преследователей, девушки сели в такси и уехали.
По словам одной из потерпевших, у нее сотрясение мозга, у подруги — сломана челюсть и ушибы.
В данный момент видео нападения широко растиражировано в социальных сетях. Горожане призывают самим найти и разобраться с мужчинами. В полиции заявили, что проводят проверку
Избили двух девушек в Анапе.
ИСТОЧНИК KP.RU