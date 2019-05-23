2019-05-23T19:06:34+03:00
Спорт

Кубанские гребцы стали чемпионами Европы

Они победили в соревнованиях среди спортсменов-инвалидов по гребле на байдарках и каноэ
Максим ОСОКИН
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Лариса Волик. Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяЛариса Волик. Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края
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Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов-инвалидов завершился в Польше. Турнир в Познани собрал более 100 гребцов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата из 16 стран Старого Света. С сотав российской сборной вошли воспитанники краевого центра паралимпийской подготовки –Лариса Волик и Артур Чупров из Краснодара, а также Павел Громов из Апшеронского района.

- Наиболее успешно выступили Волик и Чупров. Им не было равных в непаралимпийских классах «VL3» и «VL1» на дистанции 200 метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Напомним, Краснодар примет финал Школьной Регбийной лиги. Более 200 юных спортсменов будут бороться в составе своих команд за право обладания кубком. Игры пройдут на стадионе «Труд». Турнир начался с муниципальных этапов по тэг-регби. В итоге в финал вышла 21 команда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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