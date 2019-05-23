2019-05-23T20:01:09+03:00
Экономика

В Сочи начали сбор чая

В 2019 году уберут лист на площади почти в 330 гектаров
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

На сочинских чайных плантациях собирают урожай. Лист будут убирать поэтапно на площади почти в 330 гектаров.

- Уборка урожая продлиться до самой осени. В этом году чаеводы намерены улучшить показатель 2018-го - 508 тонн, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Добавим, чай, выращиваемый в регионе, является самым северным в мире. В Сочи в сфере чаеводства заняты шесть предприятий.

Стоит напомнить, что в Краснодарском крае действует региональный закон, согласно которому введено понятие «Краснодарский чай». Использовать данный товарный знак имеют право лишь те производители, которые фасуют лист, выращенный на территории Кубани. Утвердить стандарты «краснодарского чая» на федеральном уровне планируется до конца этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубанские гребцы стали чемпионами Европы
«Били и смеялись»: в Анапе ищут парней, жестоко избивших девушек
Краснодарские школьники и студенты получат льготы в общественном транспорте
В Краснодаре 13 новых улиц получили имена
В Краснодаре назначен новый начальник управления торговли и бытового обслуживания населения
В станице Нижнебаканской спасатели поймали змею в детском саду
Кубанское вино отправилось в Германию
В Краснодаре проведут экскурсию по театральным местам города
Школьники-регбисты съедутся в Краснодар
В Новороссийске пройдет первенство России по самбо
В Краснодаре голого мужчину сняли со стрелы башенного крана
На Кубани ищут беглого экс-полицейского
На Кубани выросло промышленное производство на 5 %
В Краснодаре пройдет прогулка по Екатерининскому скверу и Городскому парку
«Росгосстрах» открыл агентский центр нового формата в Краснодаре