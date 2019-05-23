В Сочи начали сбор чая

СЕГОДНЯ 20:01 2019-05-23T20:01:09+03:00

В 2019 году уберут лист на площади почти в 330 гектаров

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На сочинских чайных плантациях собирают урожай. Лист будут убирать поэтапно на площади почти в 330 гектаров.

- Уборка урожая продлиться до самой осени. В этом году чаеводы намерены улучшить показатель 2018-го - 508 тонн, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Добавим, чай, выращиваемый в регионе, является самым северным в мире. В Сочи в сфере чаеводства заняты шесть предприятий.

Стоит напомнить, что в Краснодарском крае действует региональный закон, согласно которому введено понятие «Краснодарский чай». Использовать данный товарный знак имеют право лишь те производители, которые фасуют лист, выращенный на территории Кубани. Утвердить стандарты «краснодарского чая» на федеральном уровне планируется до конца этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU