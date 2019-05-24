В Сочи легковушка столкнулась с грузовиком

СЕГОДНЯ 07:19 2019-05-24T07:19:42+03:00

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В Лазаревском районе Сочи 23 мая около 18:30 на трассе А-147 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, водитель иномарки марки KIA, направлялся в сторону Сочи, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком MAN, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, находившиеся в KIA, их личности устанавливаются. Водитель грузовика не пострадал.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, в Новороссийске 22 мая около 06:00 на проспекте Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие. 23-летний молодой человек ехал на мотоцикле без прав. Он превысил скорость движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате аварии водитель мотто был травмирован, ему назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU