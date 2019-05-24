2019-05-24T07:46:23+03:00
Общество

На сочинских клумбах высадили около полумиллиона новых цветов

Так город готовится к началу курортного сезона
Александра ПОДУШКО
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На сочинских клумбах высадили около полумиллиона новых цветовНа сочинских клумбах высадили около полумиллиона новых цветовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Сочи на клумбах высадили около полумиллиона новых цветов. На этот раз весенне-летний ассортимент разбавили биденсы, космея, петхоя.

- Есть тяжелые растения с плотными листьями, есть очень легкие как космея, они как бабочки будут порхать, а в общем будет концепция веселая, нарядная. Что касается съезда с Курортного проспекта, здесь традиционно высаживаем бегонию симперфлеренс, которая очень крепкая, способная выдержать открытое солнце, - рассказала заместитель директора департамента по охране окружающей среды администрации Сочи Елена Глебчук.

- Высаживают цветы не обычным способом, клумбы получаются пышноцветные. Этот метод позволяет смешивать растения и демонстрировать новые сочетания, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочи.

На курорте уже высадили полмиллиона так называемых летников, любоваться которыми можно будет вплоть до октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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