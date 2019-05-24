2019-05-24T08:11:48+03:00
Общество

Под Новороссийском пройдет фестиваль летних вин «Цвет Лозы»

Мероприятие состоится 23 июня на хуторе Семигорском
Александра ПОДУШКО
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Под Новороссийском пройдет фестиваль летних вин «Цвет Лозы»Под Новороссийском пройдет фестиваль летних вин «Цвет Лозы»Фото: Андрей АБРАМОВ
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На эногастрономическом празднике, который пройдет под Новороссийском, для гостей подготовят продукцию ведущих виноделов, шеф-поваров, сыроделов. Посетители смогут приобрести «летние» вина Краснодарского края и Крыма по ценам производителей.

- На празднике пройдут различные тематические конкурсы с ценными призами, мастер-классы экспертов в области виноделия, сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства курортов и туризма Краснодарского края.

Во время мероприятия будут работать гастробары черноморской, новосветской, кавказской, паназиатской и сербской кухонь, устричный бар, фотозоны и инстапринтер.

Откроется фестиваль «Цвет Лозы» 23 июня в 11:00 на хуторе Семигорском.

Напомним, кубанское вино отправилось в Германию. Регион начал экспорт напитка в европейскую страну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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