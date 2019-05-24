2019-05-24T08:38:52+03:00
Общество

Кубанская команда «НАТЕ» прошла в полуфинал Высшей лиги КВН

Вениамин Кондратьев поздравил участников в своем аккаунте в социальной сети
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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- Команда Краснодарского края «НАТЕ» прошла в полуфинал Высшей лиги КВН. Глава Кубани поздравил ребят в своем аккаунте в социальной сети, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Брюховецкая команда стала полуфиналистом Высшей лиги. Поздравляю ребят и желаю дойти до победы в финале, - прокомментировал Вениамин Кондратьев.

Он также отметил, что давно следит за творчеством брюховецких квнщиков.

- В рабочей обстановке виделись неоднократно: обсуждали развитие краевого движения КВН. Искренне рад, что у нас такая активная, талантливая и остроумная молодежь, - добавил Вениамин Кондратьев.

Теперь команда «НАТЕ» сразится с остальными участниками полуфинала этой осенью.

Напомним, в Краснодаре 24 мая проведут пешеходную экскурсию по Екатерининскому скверу и парку Городской сад, а 26 мая и 2 июня представят еще одну. На ней расскажут о театрах. И сама экскурсия рассчитана на два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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