Мост в Сочи попал в рейтинг самых впечатляющих сооружений в мире

СЕГОДНЯ 09:08 2019-05-24T09:08:11+03:00

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Подвесной мост «Скайбридж», который находится в Сочи, попал в рейтинг самых впечатляющих сооружений в мире. Список достопримечательностей опубликовало издание CNN Travel.

Всего в рейтинг вошли 13 сооружений, сочинский мост находится на втором месте. Основной критерий отбора – возможность испытать острые ощущения на объекте. Также в топ вошли сооружения из бамбука на Филиппинах, древний мост в Швейцарии и переправа над испанским ущельем Эль Чоро.

«Скайбридж» расположен на высоте 207 метров над землей. Его строительство заняло два года.

Напомним, в горах Сочи появился новый необычный аттракцион. Теперь там можно прокатиться на летних санках, максимальная скорость разгона которых достигает 40 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU