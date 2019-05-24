В Краснодаре бассейн в лицее № 90 достроит новый подрядчик

СЕГОДНЯ 09:26 2019-05-24T09:26:21+03:00

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В краевой столице спорткомплекс на территории лицея № 90, замороженный с 2016 года, достроит новый подрядчик. Работы планируют возобновить в начале июня.

- Мы должны наполнить жизнью этот спорткомплекс, открыть его для тысяч детей Юбилейного. Сроки очень сжатые. Нужно завершить строительство до нового года. Все, что не смогли сделать за шесть лет, надо сделать за шесть месяцев, - сказал Евгений Первышов.

- Сейчас спорткомплекс находится в плохом состоянии. Построенные до 2016 года стены и перегородки обветшали. Многие из них были сделаны с нарушением строительных норм. Подрядчик будет работать по новому проекту, который прошел госэкспертизу. В здании общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров создадут бассейн на 8 дорожек. Также появится еще один небольшой бассейн для обучения плаванию, раздевалки, балкон со зрительскими местами на 60 человек, тренерские и технические помещения, медпункт, - сообщили в пресс-службе «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Планируется, что бассейн будет работать по 12 часов - с 8:00 до 20:00. Комплекс рассчитан на 1014 посещений в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU