В Сочи в Лазаревке обновили автопарк
В Лазаревке продолжается обновление автопарка. Новые низкопольные автобусы большой вместимости выехали 24 мая по маршруту №70 «Лазаревское, пер. Павлова (Казачий Хутор) – кафе «Минутка»». Новый транспорт уже курсирует на маршрутах №68, 69 и 77.
- В салонах новых автобусов установлены камеры видеонаблюдения, электронные табло и автоинформаторы для объявления текущей и следующей за ним остановки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Автобусы соответствуют требованиям безопасности и комфорта для пассажиров, а также адаптированы для поездок маломобильных групп населения и женщин с колясками.
Напомним, гордума крайцентра выделила 123 млн рублей на закупку 12 электробусов. Их пустят по троллейбусным маршрутам улицы Красной. Новый транспорт экологичный, более маневренный, дешевле и удобнее.
ИСТОЧНИК KP.RU