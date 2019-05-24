2019-05-24T09:46:15+03:00
Общество

В Сочи в Лазаревке обновили автопарк

Новые низкопольные автобусы уже выехали по маршруту
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Лазаревке продолжается обновление автопарка. Новые низкопольные автобусы большой вместимости выехали 24 мая по маршруту №70 «Лазаревское, пер. Павлова (Казачий Хутор) – кафе «Минутка»». Новый транспорт уже курсирует на маршрутах №68, 69 и 77.

- В салонах новых автобусов установлены камеры видеонаблюдения, электронные табло и автоинформаторы для объявления текущей и следующей за ним остановки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Автобусы соответствуют требованиям безопасности и комфорта для пассажиров, а также адаптированы для поездок маломобильных групп населения и женщин с колясками.

Напомним, гордума крайцентра выделила 123 млн рублей на закупку 12 электробусов. Их пустят по троллейбусным маршрутам улицы Красной. Новый транспорт экологичный, более маневренный, дешевле и удобнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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