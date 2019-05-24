2019-05-24T10:07:34+03:00
Происшествия

В Краснодаре из поликлиники эвакуировали 500 человек

По предварительным данным, в здании произошло короткое замыкание
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре из поликлиники эвакуировали 500 человекВ Краснодаре из поликлиники эвакуировали 500 человекФото: Екатерина МАЛИНИНА
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В Краснодаре в 07:55 на пульт диспетчера краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступил вызов по адресу: улицы Силантьева. На место ЧП выехали пожарные расчеты. Специалисты установили, что в здании поликлиники № 13 произошло короткое замыкание.

- Посетителей и врачей эвакуировали. Всего более 500 человек. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Информация о случившемся уточняется.

Напомним, сообщение о минировании поступило по электронной почте Международного аэропорта Сочи 18 мая. В тот же момент началась эвакуация пассажиров и персонала воздушной гавани. А оперативные службы начали проверку периметра. Семь авиарейсов были задержаны. Информация о том, что в здании аэропорта Сочи заложена бомба, не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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