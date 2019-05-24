В Краснодаре из поликлиники эвакуировали 500 человек
В Краснодаре в 07:55 на пульт диспетчера краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступил вызов по адресу: улицы Силантьева. На место ЧП выехали пожарные расчеты. Специалисты установили, что в здании поликлиники № 13 произошло короткое замыкание.
- Посетителей и врачей эвакуировали. Всего более 500 человек. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.
На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Информация о случившемся уточняется.
Напомним, сообщение о минировании поступило по электронной почте Международного аэропорта Сочи 18 мая. В тот же момент началась эвакуация пассажиров и персонала воздушной гавани. А оперативные службы начали проверку периметра. Семь авиарейсов были задержаны. Информация о том, что в здании аэропорта Сочи заложена бомба, не подтвердилась.
ИСТОЧНИК KP.RU