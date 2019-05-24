2019-05-24T10:17:11+03:00
Происшествия

В Мостовском районе генеральный директор предприятия не платил зарплату сотрудникам

Он задолжал им 3,2 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
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В Мостовском районе генеральный директор предприятия не платил зарплату сотрудникамВ Мостовском районе генеральный директор предприятия не платил зарплату сотрудникамФото: Архив "КП"
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- В Мостовском районе генеральный директор ООО «Инертгрупп» подозревается в частичной невыплате заработной платы 37 подчиненным сотрудникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

С октября 2018 по март 2019 года глава организации, осуществляющей свою деятельность в сфере реализации инертных материалов, задолжал рабочим деньги. 37 сотрудников предприятия не получили более 3,2 миллионов рублей.

При этом у мужчины была возможность погасить задолженности, но деньги он потратил на иные нужды фирмы.

Проводится судебная бухгалтерская экспертиза. Устанавливается имущество подозреваемого, на которое может быть наложен арест. Осуществляются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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