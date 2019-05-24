2019-05-24T10:19:05+03:00
Общество

ВТБ Пенсионный фонд начинает оформление договоров НПО в офисах банка ВТБ

ВТБ Пенсионный фонд расширяет сеть отделений, в которых доступно заключение договора на формирование негосударственной пенсии
Иван Егоров
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Теперь подписать документы можно не только в самом фонде, но и в более чем 500 отделениях банка ВТБ с обслуживанием в формате «Привилегия». В офисах можно будет воспользоваться специальным предложением пенсионного фонда – «НПО-Премиум».

Новый продукт позволяет клиентам самостоятельно формировать свою будущую пенсию. Важной его особенностью является возможность выбора инвестиционного портфеля в зависимости от личных целей клиента. Использование консервативной модели позволит инвестировать в депозиты, а сбалансированной – также и в акции, облигации и другие инструменты. При этом размер, периодичность внесения платежей и сроки выплаты пенсии определяются клиентом.

В рамках нового продукта доступны и другие преимущества негосударственного пенсионного обеспечения. Например, подключение к программе лояльности фонда, использование бонусов программы «Коллекция» банка ВТБ для оплаты взносов и получение социального налогового вычета в размере 13% от ежегодно вносимой суммы. Для оформления «НПО-Премиум» понадобится только паспорт, а сам процесс займет не более пяти минут.

Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: «Негосударственное пенсионное обеспечение наиболее привлекательно для тех, кто осознанно планирует свое будущее. Поддержка со стороны надежного партнера в лице ВТБ Пенсионный фонд позволяет клиентам дополнительно увеличивать размер будущей пенсии. Мы уделяем особое внимание развитию инфраструктуры, именно поэтому теперь наши клиенты могут воспользоваться предложениями фонда в розничной сети банка ВТБ».

В апреле 2019 года ВТБ Пенсионный фонд также расширил сеть офисов, в которых можно подать заявление на выплату негосударственной пенсии. Клиенты, ранее заключившие договор НПО, могут обратиться за назначением пенсии не только в фонд, но и в любую из точек продаж банка ВТБ, число которых в России превышает 1500 отделений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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