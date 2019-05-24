2019-05-24T10:40:46+03:00
Происшествия

В Новопокровском районе сотрудница администрации обвиняется в халатности

Она знала, что квартиры для детей-сирот, выставленные на электронные аукционы, имеют дефекты, но не остановила их
Александра ПОДУШКО
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В Новопокровском районе сотрудница администрации обвиняется в халатностиВ Новопокровском районе сотрудница администрации обвиняется в халатностиФото: Архив "КП"
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В Новопокровском районе завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя главы района. Она обвиняется в халатности (ч.1 ст.293 УК РФ).

В рамках государственной программы по предоставлению жилья для детей-сирот из краевого бюджета были предоставлены субвенции на покупку.

- С 31 мая 2017 по 8 августа 2017 года районная администрация на приобретение квартир для детей-сирот провела электронные аукционы. Первый заместитель главы, зная, что жилье имеет дефекты, не остановила торги, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

В результате были заключены контракты на приобретения 7 квартир по завышенной цене, на общую сумму свыше 8 миллионов рублей. В одном из приобретенных объектов нашли дефекты технического состояния, там требовался ремонт. Бюджету Краснодарского края причинен ущерб на сумму свыше 2 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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