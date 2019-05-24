2019-05-24T11:34:46+03:00
Происшествия

В сквере 80-летия Краснодарского края задержали вандалов

Они сломали несколько элементов системы полива
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре утром 22 мая в сквере Юбилейного микрорайона задержали троих молодых людей. Они сломали несколько элементов системы полива. Также они пытались вырвать деревья.

- Эти незаконные действия парней сняли камеры видеонаблюдения, материалы были переданы в полицию. Через несколько часов их задержали, им грозит уголовная ответственность. Ущерб, причиненный городу, составил почти 26 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Город тратит серьезные средства на благоустройство зеленых зон, других территорий, и все это делается для комфортного отдыха горожан. Нужно все это сохранять и относиться к общему городскому имуществу максимально бережно, - сказал директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Буряк.

Напомним, в Туапсе за кражу ювелирных изделий задержали местного жителя.Сумма общего ущерба составила 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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