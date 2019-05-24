2019-05-24T11:13:11+03:00
Происшествия

В Краснодаре произошло ДТП с участие пассажирского автобуса и грузовика уборочной компании

Пострадали три пассажира маршрутки, их доставили в больницу
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре произошло ДТП с участие пассажирского автобуса и грузовика уборочной компанииВ Краснодаре произошло ДТП с участие пассажирского автобуса и грузовика уборочной компанииФото: Архив "КП"
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В Краснодаре 24 мая в 06:05 на 12-ом км улицы Ростовское шоссе произошла авария.

- По предварительным данным, во время посадки и высадки пассажиров на остановке мимо автобуса проезжал грузовик мусороуборочной компании, и у него в этот момент отстегнулся гидропривод с ковшом, который повредил левую боковую часть пассажирского транспорта, - рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пассажира маршрутки, все они были доставлены в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Лазаревском районе Сочи 23 мая около 18:30 на трассе А-147 произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковушка столкнулась с грузовиком. В результате аварии погибли два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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