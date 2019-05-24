В Краснодаре произошло ДТП с участие пассажирского автобуса и грузовика уборочной компании
В Краснодаре 24 мая в 06:05 на 12-ом км улицы Ростовское шоссе произошла авария.
- По предварительным данным, во время посадки и высадки пассажиров на остановке мимо автобуса проезжал грузовик мусороуборочной компании, и у него в этот момент отстегнулся гидропривод с ковшом, который повредил левую боковую часть пассажирского транспорта, - рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пассажира маршрутки, все они были доставлены в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Лазаревском районе Сочи 23 мая около 18:30 на трассе А-147 произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковушка столкнулась с грузовиком. В результате аварии погибли два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU